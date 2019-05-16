Россияне назвали главные причины своих болезней

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Россияне назвали главные причины своих болезней

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Фото: © Pixabay / DarkoStojanovic

Опрошенные практически не прибегают к народной медицине, знают причины плохого самочувствия и меньше жалуются.

Россияне стали чаще обращаться в частные клиники, меньше заниматься самолечением и ходить к народным целителям, а главной причиной заболеваний они назвали большую нагрузку на работе и стресс от неё. Такие результаты опроса ВЦИОМ приводит издание "Известия".

Большая часть россиян (53%) считает состояние своего здоровья удовлетворительным, в 2009 году так считали 49% респондентов. Население стало меньше жаловаться на своё здоровье: 15% вместо 23%.

Более того, россияне изменили свой взгляд на причины болезней. Если в 2006 году 60% респондентов считали, что болеют из-за большого количества работы, тревог и беспокойства, то в 2019 году так ответила лишь треть опрошенных (33%).

Сократилась и доля тех, кто списывает свои недуги на возраст, отсутствие отдыха, лечения (с 36% до 25%) и на окружающую среду (с 41% до 18%).

Большее количество жителей России начало понимать, что на самочувствие влияют и наследственность (было 15%, а стало 17%), и вредные привычки (было 11%, а стало 16%).

Средства на предупреждение болезней и их дальнейшее лечение как 13 лет назад (29%), так и сейчас (28%) не может найти почти треть опрошенных.

Кроме того, всё большее количество россиян отдаёт предпочтение платной медицине: в 2006 году частные медучреждения посещало только 6%, а в 2019-м — уже 15%. В государственных больницах доля пациентов сократилась с 52% до 46%. Самолечением в 2019 году занимаются 33%, количество сторонников народной медицины сократилось с 2% до 1%. Среди тех, кто вообще ничего не делает для здоровья, оказалось 4%.

По мнению экспертов, на такие показатели может отчасти влиять набирающий популярность ЗОЖ.

На этом фоне важно обратить внимание, что за последние десять лет фактически вдвое увеличилась аудитория платных медуслуг, которые стали очевидным бенефициаром новомодного тренда, — отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Ранее опрос, проведённый Федеральной службой государственной статистики, показал, как россияне оценивают своё здоровье.

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