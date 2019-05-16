Россияне назвали главные причины своих болезней

Опрошенные практически не прибегают к народной медицине, знают причины плохого самочувствия и меньше жалуются.

Россияне стали чаще обращаться в частные клиники, меньше заниматься самолечением и ходить к народным целителям, а главной причиной заболеваний они назвали большую нагрузку на работе и стресс от неё. Такие результаты опроса ВЦИОМ приводит издание "Известия".

Большая часть россиян (53%) считает состояние своего здоровья удовлетворительным, в 2009 году так считали 49% респондентов. Население стало меньше жаловаться на своё здоровье: 15% вместо 23%.

Более того, россияне изменили свой взгляд на причины болезней. Если в 2006 году 60% респондентов считали, что болеют из-за большого количества работы, тревог и беспокойства, то в 2019 году так ответила лишь треть опрошенных (33%).

Сократилась и доля тех, кто списывает свои недуги на возраст, отсутствие отдыха, лечения (с 36% до 25%) и на окружающую среду (с 41% до 18%).

Большее количество жителей России начало понимать, что на самочувствие влияют и наследственность (было 15%, а стало 17%), и вредные привычки (было 11%, а стало 16%).

Средства на предупреждение болезней и их дальнейшее лечение как 13 лет назад (29%), так и сейчас (28%) не может найти почти треть опрошенных.

Кроме того, всё большее количество россиян отдаёт предпочтение платной медицине: в 2006 году частные медучреждения посещало только 6%, а в 2019-м — уже 15%. В государственных больницах доля пациентов сократилась с 52% до 46%. Самолечением в 2019 году занимаются 33%, количество сторонников народной медицины сократилось с 2% до 1%. Среди тех, кто вообще ничего не делает для здоровья, оказалось 4%.

По мнению экспертов, на такие показатели может отчасти влиять набирающий популярность ЗОЖ.

— На этом фоне важно обратить внимание, что за последние десять лет фактически вдвое увеличилась аудитория платных медуслуг, которые стали очевидным бенефициаром новомодного тренда, — отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Ранее опрос, проведённый Федеральной службой государственной статистики, показал, как россияне оценивают своё здоровье.