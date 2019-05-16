Милла Йовович призналась, что сделала аборт

Этим поступком она поддержала десятки других женщин в США, которые выступают против закона о запрете абортов.

Известная американская актриса Милла Йовович призналась своим подписчикам в "Инстаграме", что два года назад была вынуждена сделать аборт, в тот момент она находилась на пятом месяце беременности.

По словам актрисы, это был "чудовищный" опыт, после которого она впала в "одну из худших депрессий в жизни", для выхода из которой потребовалось огромное количество усилий.

— Мне пришлось очень тяжело работать, чтобы найти выход из этой ситуации. Я сделала паузу в карьере. Я месяцами была изолирована от мира и должна была сохранять сильное лицо для двух моих удивительных детей, — написала она.

Этими словами Йовович поддержала десятки других женщин, которые так же, как она, выступают с критикой недавно принятого закона в штате Джорджия, за который голосовали только "белые мужчины-республиканцы". Он запрещает прерывать беременность на сроке больше шести недель, так как у эмбриона в это время начинает биться сердце.

Единственным исключением, согласно новому закону, являются ситуации, когда беременность угрожает здоровью матери. Во всех остальных случаях, неважно, жертвам изнасилований или инцестов, запрещается прерывание беременности, а врачам, согласившимся провести операцию, грозит до 99 лет тюрьмы.

По мнению многих женщин, выступивших против закона, помимо нарушения их прав он также ставит под угрозу здоровье и даже жизни. Ведь после запрета официальных операций отреагирует подпольный рынок, а значит, хирургические вмешательства будут проводиться в менее безопасных условиях.

Подобный запрет накануне ввели и в Алабаме. Ранее право женщины на аборт также ограничили в Индиане, Огайо, Кентукки и Миссисипи.