Названы лучшие породы собак-охранников

Однако необходимо помнить о важности дрессировок, поскольку так животное научится правильно реагировать на разные ситуации.

Лучшими породами собак для охраны человека и дома оказались среднеазиатская и кавказская овчарки, рассказал РИА "Новости" президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

— Нужно знать, что собаки этих пород склонны к принятию самостоятельных решений как в отсутствие, так и в присутствии хозяев. Именно поэтому они в обязательном порядке должны проходить курс дрессировки, — сказал он.

Как считает эксперт, дрессировка научит собаку правильно распознавать ситуации, когда необходимо проявить агрессию, а когда нет. Он также посоветовал не пренебрегать воспитанием.

— Собаки, предназначенные для охраны, должны быть обучены как базовым навыкам послушания, так и недоверию к чужим людям, в них должна быть развита уверенность в себе и своих действиях, — подчеркнул Голубев.

По мнению эксперта, дрессировать собаку должны только профессионалы. Среди пород, которые лучше всего поддаются воспитанию, оказались служебные: немецкая и бельгийская овчарки, ротвейлеры, лабрадоры, спаниели.

Собаки этих пород неприхотливы, имеют хорошее здоровье и твёрдый характер, легко обучаются, пояснил Голубев.

Однако, возможно, в скором времени хозяева животных будут иметь необходимые знания для дрессировки. Недавно кинологи предложили обязать людей, планирующих завести собаку, сдавать специальные экзамены.