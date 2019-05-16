Врачи рассказали, как обезопаситься от тополиного пуха

Необходимо регулярно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды.

Для того чтобы защититься от тополиного пуха, следует носить очки и промывать нос морской водой. Об этом РИА "Новости" рассказала заведующая консультационно-диагностическим отделением центра аллергологии и иммунологии московской ГКБ № 52 Елена Бобрикова.

— Нужно носить на улице очки, которые являются механической защитой глаз от попадания пуха и пыльцы. В течение дня почаще орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами, — сказала она.

Сам по себе пух не является аллергеном, а лишь адсорбирует на своей поверхности пыльцу трав, которая может вызвать аллергию. По словам медика, пух редко остаётся в верхних дыхательных путях, как правило, он выводится чиханием, но орошение носа убирает эту самую пыльцу со слизистой. Кроме того, Бобрикова советует полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды.

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