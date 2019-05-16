Опрос показал, что большинство работодателей ищут сотрудников в соцсетях

Шестьдесят процентов работодателей в России ищут специалистов в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, который был проведён в марте — апреле 2019 года среди 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб.
Как свидетельствуют данные исследования, с 2016 года число таких работодателей увеличилось на 10%. Активность своих сотрудников в соцсетях отслеживают 30% работодателей, 3% из них уволили работника за такую активность.
Анализируя поведение кандидатов, специалисты пришли к выводу, что открытые для работодателей аккаунты в соцсетях имеют 60% женщин и 53% мужчин. Большинство опрошенных знают, что их профили проверяет начальство. Примечательно, что чем выше заработок, тем выше число респондентов, которые знают о проверке.
Ранее эксперты составили самые высокооплачиваемые вакансии мая.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени