Опрос показал, что большинство работодателей ищут сотрудников в соцсетях

А около 30% отслеживают активность своих работников в сетях, 3% из них уволили за неё сотрудника.

Шестьдесят процентов работодателей в России ищут специалистов в социальных сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, который был проведён в марте — апреле 2019 года среди 500 менеджеров по персоналу и других представителей кадровых служб.

Как свидетельствуют данные исследования, с 2016 года число таких работодателей увеличилось на 10%. Активность своих сотрудников в соцсетях отслеживают 30% работодателей, 3% из них уволили работника за такую активность.

Анализируя поведение кандидатов, специалисты пришли к выводу, что открытые для работодателей аккаунты в соцсетях имеют 60% женщин и 53% мужчин. Большинство опрошенных знают, что их профили проверяет начальство. Примечательно, что чем выше заработок, тем выше число респондентов, которые знают о проверке.

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