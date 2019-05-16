Названы самые популярные российские курорты на море

Эксперты подсчитали, что туристы тратят в среднем 3,4 тысячи рублей на проживание в курортной зоне в России.

Курорты Крыма и Краснодарского края по понятным причинам возглавили рейтинг российских мест для отдыха на море в летнее время. Об этом сообщает пресс-служба сервиса бронирования отелей, квартир и домов Tvil.ru.

Как следует из результатов исследования, туристы в среднем отдыхают на российских курортах 10−11 дней, а тратят на жильё до 3,4 тысячи рублей в сутки. По крайней мере, такую сумму придётся отдать за проживание в Ялте, а вот в Анапе — 2,3 тысячи рублей. Отдых в Сочи стоит около 2,4 тысячи рублей.

Лидируют в рейтинге Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Алупка, Севастополь, Сочи, Анапа и Геленджик.

Ранее специалисты назвали самые популярные и дешёвые страны для туров по путёвкам.