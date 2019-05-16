Житель Омской области убил друга за критику его нового ружья

55-летний мужчина засомневался, что оружие может стрелять, между ним и владельцем ружья завязалась ссора, которая и привела к летальному исходу.

Житель Нижнеомского района Омской области застрелил своего друга, который раскритиковал его новое ружьё. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По версии следователей, 42-летний хозяин дома хвастался перед гостем новым незарегистрированным охотничьим ружьём. 55-летний приятель же засомневался в том, что оно может стрелять, и между ними возникла ссора, в результате которой мужчина выстрелил другу в грудь. От полученного ранения он скончался.

Подозреваемый задержан, ружьё ТОЗ-63 изъято. Сейчас следователи разбирают обстоятельства преступления и покупки оружия. Заведено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Рязани школьник похвастался отцовским ружьём и случайно застрелил друга.