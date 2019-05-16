Житель Омской области убил друга за критику его нового ружья

Житель Нижнеомского района Омской области застрелил своего друга, который раскритиковал его новое ружьё. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.
По версии следователей, 42-летний хозяин дома хвастался перед гостем новым незарегистрированным охотничьим ружьём. 55-летний приятель же засомневался в том, что оно может стрелять, и между ними возникла ссора, в результате которой мужчина выстрелил другу в грудь. От полученного ранения он скончался.
Подозреваемый задержан, ружьё ТОЗ-63 изъято. Сейчас следователи разбирают обстоятельства преступления и покупки оружия. Заведено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Рязани школьник похвастался отцовским ружьём и случайно застрелил друга.
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