В Москве задержан пособник боевиков, собравший 50 млн рублей для ИГИЛ

Мужчина, в частности, пересылал деньги основателю исламского фонда "Мухаджирун" Исраилу Ахмеднабиеву, который объявлен в розыск за терроризм.

Сотрудники ФСБ при участии Следственного комитета задержали в столице 26-летнего Георгия Гуева, подозреваемого в финансировании террористической организации ИГИЛ*. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Москве.

По версии следствия, мужчина с января 2015-го по май 2019 года, используя банковские карты, собрал и перечислил на счета террористов, основателя исламского фонда "Мухаджирун" Исраила Ахмеднабиева, известного по позывному Абу Умар Саситлинский (объявлен в розыск), не менее 50 миллионов рублей.

За рубежом деньги обналичивались и направлялись "для подготовки и совершения преступлений террористического характера". Во время обыска у Гуева изъяли экстремистскую литературу, множество банковских карт, мобильные телефоны и инструкции от координаторов ИГИЛ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Напомним, что за финансирование террористической группировки ранее в Твери были задержаны трое мужчин.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.