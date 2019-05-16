Врачи заявили об опасности синего света от светодиодов

Также они напомнили, что использование гаджетов в темноте ведёт к сбою циркадных ритмов человека.

Специалисты французского Национального агентства по контролю в области безопасности продуктов питания, окружающей среды и труда заявили, что синий свет светодиодов разрушает сетчатку глаза и нарушает естественные ритмы сна. Соответствующий доклад опубликован на сайте агентства.

Согласно выводам специалистов, синий свет от светодиодов повышает риск возрастной дегенерации жёлтого пятна. По этой причине люди теряют зрение. Кроме того, светодиоды могут стать причиной возникновения головной боли и хронической усталости.

Также эксперты отметили, что хоть и синий свет от гаджетов не такой интенсивный, но использование устройств в темноте может привести к сбою циркадных ритмов человека. Под большим риском находятся дети, так как глазной хрусталик у них до конца не сформирован.

— Опыт показывает, что даже очень слабое воздействие света, насыщенного голубым, в тёмное время суток нарушает биологические ритмы и, следовательно, сон, — отметили медики.

Ранее Лайф сообщал, что девушка сожгла глаза, поставив яркость телефона на максимум.