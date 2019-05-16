Опрос: 65% российских семей не имеют сбережений на чёрный день

У тех же, кто всё-таки умудряется откладывать, средний размер накоплений составляет от 140 до 219 тысяч рублей.

Две трети российских семей признались, что у них нет накоплений на чёрный день. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", который оказался в распоряжении РБК.

Выяснилось, что откладывать какие-то деньги могут себе позволить преимущественно высокодоходные группы граждан, а таких меньшинство. При этом большая часть семей, обладающих сбережениями, проживают в крупных городах. Например, в Москве таких более половины, а в сельской местности средства откладывают менее трети опрошенных.

По данным опроса, средний размер накоплений составляет от 140 до 219 тысяч рублей.

Напомним, что согласно недавнему опросу сервиса по поиску работы Superjob, лишь около 40 процентов россиян не имеют никаких сбережений, а всего лишь 16 процентов смогут продержаться на отложенные деньги меньше месяца.