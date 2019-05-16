Лайф публикует первые кадры с места крушения вертолёта под Воронежем

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Лайф публикует первые кадры с места крушения вертолёта под Воронежем

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На борту находился только пилот, и он не пострадал. По предварительным данным, причиной ЧП стала ошибка пилотирования.

<p>Фото: © L!FE</p>

Рухнувший под Воронежем вертолёт Robinson получил серьёзные повреждения. У машины сломан основной винт, смят хвост. Это видно на фото, которые оказались в распоряжении Лайфа.

На них же видно, что пилот вертолёта (мужчина в белой кепке) в полном здравии осматривает место ЧП вместе с остальными.

<p>Фото: © L!FE</p>

Напомним, вертолёт упал в Воронежской области рядом с посёлком Колодезным, примерно в двадцати километрах от регионального центра.

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Борт совершал облёт полей. По данным Лайфа, он потерял обороты несущего винта при развороте, машину закрутило.

<p>Фото: © L!FE</p>

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