За год 19 россиян заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи

По данным Минздрава, количество ВИЧ-инфицированных в стране на конец прошлого года превысило 896 тысяч.

За прошлый год в России 19 человек заразились ВИЧ при оказании медицинской помощи. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

— Есть риски инфицирования ВИЧ при оказании медицинской помощи при нарушении правил противоэпидемического режима в медицинских организациях, — передаёт "Интерфакс" слова представителя Роспотребнадзора Разины Айзатулиной.

Айзатулина связала это с низкой подготовкой среднего медперсонала к проведению инъекций и уходу за сосудистыми катетерами.

По данным Роспотребнадзора, в 2018 году от вируса иммунодефицита человека умерло 36 тысяч россиян. Ранее Минздрав сообщал, что количество ВИЧ-инфицированных в стране на конец 2018 года превысило 896 тысяч.