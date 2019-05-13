Количество ВИЧ-инфицированных в России на конец 2018 года превысило 896 тысяч

Согласно распространяемой Минздравом статистике, число случаев заражения в стране снижается.

Количество заражённых ВИЧ на конец 2018 года превысило 896 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении, распространяемом Минздравом РФ.

— Число новых случаев ВИЧ-инфекции в стране снижается. Согласно данным государственной статистики 2018 года, в Российской Федерации общее число зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции составило 896 075, — сообщает Минздрав.

В ведомстве отметили, что в 2018 году обследование на ВИЧ-инфекцию прошли 37,9 млн человек, или 25,8% всего населения страны. В прошлом году этот показатель составлял чуть более 33,8 млн человек, или 23%. Таким образом, количество заботящихся о собственном здоровье россиян увеличивается, что приводит к снижению числа заболеваний ВИЧ-инфекцией.

Напомним, что науке известно два случая полного излечения от ВИЧ. Также Лайф писал о том, как выявить ВИЧ на ранней стадии.