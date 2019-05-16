"Нафтогаз" хочет возобновить переговоры с Россией после инаугурации Зеленского

Компания ждёт, когда новый президент официально вступит в свои права и проведёт первые переговоры с Кремлём.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на возобновление переговоров с Россией относительно нового контракта о транзите газа уже в следующем месяце. Об этом он заявил в ходе инвестиционной конференции, которая проходит в Киеве в четверг.

По словам Коболева, положительные сдвиги в этом вопросе могут произойти после инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского, а также его первых контактов с российским коллегой Владимиром Путиным.

— Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне, — добавил представитель "Нафтогаза".

К слову, ранее господин Коболев заявил, что Киев близок к поставкам газа из США. Мол, окончательного решения пока нет, но "есть заинтересованность с обеих сторон".

А вот премьер-министр Владимир Гройсман поручил компании "Нафтогаз" увеличить добычу газа в стране и "искать дешёвый газ по всему миру".