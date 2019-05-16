Путин призвал при реализации нацпроектов добиваться конкретных результатов

Президент РФ Владимир Путин, открывая медиафорум ОНФ "Правда и справедливость", призвал при реализации нацпроектов добиваться конкретных результатов, а не просто осваивать выделенные средства.
— Нам нужно не просто освоение денег, нам нужны результаты этих вложений, так, чтобы люди чувствовали эти результаты, чтобы страна развивалась, укреплялась, становилась мощной, удобной для жизни и имела перспективы развития на будущее, — отметил глава государства.
Президент добавил, что в нашей стране уже реализовывают нацпроекты в таких сферах, как строительство, демография, медицина и жильё.
Как уже сообщал Лайф, 8 мая в Москве состоялось заседание Совета по стратегическому развитию. Президент РФ Владимир Путин, комментируя реализацию национальных проектов, потребовал их скорейшего выполнения. Также лидер страны ужесточил контрольные сроки реализации нацпроектов.
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