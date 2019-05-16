Путин: Железнодорожную часть Крымского моста достроят с опережением графика

Планировалось, что первые билеты на поезда до Крымского полуострова поступят в продажу 9 декабря 2019 года.

Строительство железнодорожной части Крымского моста идёт с опережением графика. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на медиафоруме ОНФ.

— В конце года с опережением графика железнодорожная часть моста будет достроена, и он заработает, — проинформировал журналистов глава государства.

К слову, ещё в марте сообщалось, что укладка рельсов на Крымском мосту завершена наполовину. На данный момент все пролёты железнодорожной части Крымского моста собраны. Лайф рассказывал, что первый поезд по мосту пройдёт 8 декабря.

Напомним, что железная дорога рассчитана на движение составов массой до 7100 тонн. В день она сможет пропускать по Крымскому мосту до 47 поездов.

Прямую трансляцию с выступления Путина на форуме ОНФ смотрите здесь.