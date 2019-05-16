В Златоусте из-за потопа начала рушиться стена пятиэтажки

Дом заливает водой пятый день. Люди сообщили о ЧП местной администрации, но результата пока нет.

В Златоусте у жилой пятиэтажки рушится часть стены. Жильцы дома жалуются, что аварию никто не устраняет. Вода сочится сквозь потолок и стены. Владельцы квартир записали к властям видеообращение, которое опубликовал паблик в соцсети "ВКонтакте" "Регион-74 | Челябинск".

По словам людей, потоп продолжается пятый день. Жители пытаются достучаться до мэрии второй день. Сегодня из стены выпало несколько кирпичей.

— Кто будет отвечать за жизни людей? <...> Нам страшно. Пускай нас кто-нибудь услышит. Помогите нам, пожалуйста. <...> Когда, не дай бог, будут какие-то жертвы, тогда уже, да, люди забегают, — обращается через видео сотрудница магазина, который расположен в пятиэтажке.

Этой весной в Саратове тоже обрушилась часть стены пятиэтажки. Местные власти пообещали заняться решением вопроса временного размещения жителей.