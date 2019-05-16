Польская модель забавы ради разбила молотком несколько статуй 18-го века

Девушку могут отчислить из университета. Её уже выставили из модельного агентства и пригрозили тюрьмой.

Польская модель Юлия Слонска ради "хайпа" разбила молотком несколько старинных скульптур XVIII века в варшавском парке "Швейцарская долина". Акт вандализма девушка сняла на видео и опубликовала в соцсетях.

На кадрах видно, как Слонска демонстративно разбивает лица ангелов. Запись посмотрели десятки тысяч пользователей. Подписчики модели были в ярости от её поступка и обрушили на девушку шквал критики. Ей начали звонить и угрожать расправой.

Глава Варшавского национального музея Ежи Мизиолек рассказал изданию Plotek, что статуи теперь невозможно восстановить.

После этого скандала девушку могут отчислить из университета. Её уже выставили из модельного агентства. Банк, лицом которого была Слонска, снял баннеры с её изображением. А вдобавок к этому ею заинтересовалась полиция. Действия Слонски, возможно, попадут под закон об охране памятников культуры.

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