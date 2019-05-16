В Липецке маньяка с чулком на голове задержали за изнасилование старушек

В Липецке поймали серийного маньяка, который нападал на одиноких старушек с чулком на голове, сообщает СУ СКР по Липецкой области.
По версии правоохранителей, жертвами стали две пенсионерки. Одну из них он выследил в садовом товариществе "Мичурина" и, угрожая ножом, изнасиловал, а затем отнял 400 рублей и скрылся.
Другую старушку он изнасиловал в СНТ "Тракторостроитель-2", перед этим напившись. Маньяк напал на пенсионерку и затащил её в заброшенный садовый домик. Затем надругался над женщиной и убежал.
Отмечается, что мужчина совершал преступления с чулком на голове, поэтому старушки не запомнили лицо маньяка.
По информации правоохранителей, 39-летний мужчина уже сидел в тюрьме за половые преступления. Оказавшись на свободе, он вновь принялся за своё
Ранее сообщалось, что в Москве задержали маньяка, нападавшего на эскортниц.
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