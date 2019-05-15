Москвич избивал и грабил эскортниц, а потом добивался молчания шантажом

Одна из жертв мужчины, которую он едва не задушил, не побоялась угроз и обратилась в полицию. Как результат — маньяк задержан, возбуждено уголовное дело.

Житель Москвы 27-летний Давид Г. избивал и грабил эскортниц, а потом добивался от них молчания шантажом. Об этом сообщает Mash.

Мужчина знакомился с "элитными" дамами, звал к себе на ночь, а в подъезде избивал и грабил их. Девушки заявлений не писали, так как он угрожал разместить информацию о них в специальных пабликах в соцсетях.

Одна из жертв маньяка, которую он едва не задушил и у которой забрал восемь тысяч рублей и серьги, не побоялась угроз и обратилась в полицию. Давида Г. задержали, возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что бизнесмен забил насмерть девушку из эскорта ступкой и притворился спящим.