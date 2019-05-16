Telegram восстановил работу после сбоя

У большинства пользователей возникали проблемы с отправлением и получением сообщений.

Мессенджер "Телеграм" полностью восстановил работу после сбоя в четверг, 16 мая, сообщила его пресс-служба в "Твиттере".

— Вновь полностью работает! Извините за ожидание. Некоторые небольшие проблемы могут сохраняться непродолжительное время (чаты могут не загружаться и отображаться удалёнными), но в скором времени работа восстановится, — сказано в сообщении.

Ранее "Телеграм" рассказал о сбое в работе мессенджера у жителей Северной и Южной Америки, а также многих других стран по всему миру. По данным Downdetector, среди них оказались пользователи из Сингапура, Китая, Австралии и некоторых европейских стран. В России наибольшее количество жалоб было зарегистрировано в Москве и Твери.

У большинства людей возникли проблемы с отправкой и получением сообщений (62%), некоторые не могли подключиться к мессенджеру (25%), ещё 11% рассказали о проблемах при входе в приложение.

Отмечается, что около половины российских пользователей "Телеграм" проживает в Москве и Петербурге, проникновение мессенджера в небольшие города всё ещё слабое.