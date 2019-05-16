В Башкирии безногого мужчину оштрафовали за нескошенную траву

В Башкирии в деревне Казанка оштрафовали 65-летнего Виктора Ананьева. Мужчина живёт 42 года без обеих ног и одной руки, рассказал Mash.
Сельский совет деревни, по данным канала, оштрафовал Ананьева за то, что трава в его огороде слишком высокая и создаёт пожароопасную ситуацию.
В администрации отказались давать комментарии по поводу ситуации.
По словам мужчины, у него есть социальный работник, однако тот не появлялся уже полгода.
Ранее Лайф писал о мужчине из Башкирии, который не может оформить инвалидность и живёт в доме без воды и света.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram
- Популярные
- По времени