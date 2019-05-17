Трамп взял ипотеку более чем на $5 млн

Сыновья Трампа купили дом у одной из сестёр президента США во Флориде за 18,5 миллиона долларов.

Лидер США Дональд Трамп оформил ипотечный кредит более чем на пять миллионов долларов в 2018 году, свидетельствует отчёт Офиса по правительственной этике о финансовых делах президента.

В отчёте указан ипотечный кредит, взятый в банке на сумму от 5 до 25 миллионов долларов.

Как сообщает Reuters, сыновья Трампа купили дом у одной из сестёр президента во Флориде за 18,5 миллиона долларов. По информации агентства, сумма ипотечного кредита для покупки дома составила 11,2 миллиона долларов.

Однако с уверенностью сказать о том, какая часть кредита приходится на долю американского президента, нельзя, поскольку он не публикует свою налоговую декларацию, содержащую эти данные.

Согласно отчёту, за Трампом числится в общей сложности 14 кредитов, три из которых — на сумму более 50 миллионов долларов.

Сообщается, что Трамп намеревался взять ипотечный кредит и в 2016 году. Однако ему отказали из-за недостаточного количества информации о том, куда пойдут заёмные средства.