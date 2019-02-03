СМИ: Deutsche Bank не дал Трампу кредит в 2016 году

Компания Trump Organization просила денег на гольф-клуб в Шотландии. Однако в банке заподозрили, что крупная сумма нужна на другие цели.

Германский Deutsche Bank отказался выдать кредит компании Trump Organization в марте 2016 года, пишет The Wall Street Journal. О какой сумме идёт речь, не уточняется.

По данным издания, принадлежащая президенту США Дональду Трампу компания просила о займе на нужды шотландского гольф-клуба. Однако в кредитной организации пришли к выводу, что не получили всей нужной информации о том, на что собираются потратить деньги.

В банке предположили, что на самом деле Трамп хотел их использовать на свою предвыборную кампанию, поскольку был тогда кандидатом в президенты США.

Как ранее писал Лайф, в апреле 2018 года глава Белого дома чуть не уволил спецпрокурора Роберта Мюллера за то, что тот в рамках расследования приписываемого России вмешательства в американские выборы запросил данные о сотрудничестве Трампа с Deutsche Bank.

А в августе 2018-го от немецкого банка пришло письмо на адрес Правительства России. В послании банк пригрозил кабмину разрывом отношений из-за "невозможности получить о нём свежую информацию".