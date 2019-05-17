В Катаре открылся второй стадион чемпионата мира по футболу — 2022

Арена, вмещающая 40 тысяч зрителей, была разработана архитектором Захой Хадидом.

Стадион для проведения чемпионата мира по футболу 2022 года открылся в Катаре в четверг, 16 мая. Об этом сообщает агентство AFP.

Финальная игра Кубка эмира Катара стала матчем открытия на стадионе, в котором клуб "Аль-Духаиль" одержал победу над "Аль-Садд" со счётом 4:1.

Стадион, вмещающий 40 тысяч зрителей, был разработан архитектором Захой Хадидом. Строительство обошлось в $575 млн.

"Аль-Вакра" стал первым стадионом, который построили специально для 2022 года, и второй ареной, введённой в эксплуатацию после стадиона "Халифа".

Чемпионат мира будет проходить на восьми стадионах Катара и в семи городах с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Несмотря на обвинение страны во взятке ФИФА, государство активно готовится к предстоящему чемпионату.