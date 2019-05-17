Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Украины

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский распустит Верховную раду. Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков в эфире программы "Право на власть" на телеканале 1+1.

— Естественно, будет инициировать, — ответил он на соответствующий вопрос ведущей.

При этом Зеленский готов помочь парламенту "напоследок выполнить хотя бы часть обещаний, которые они давали раньше", отметил Разумков.

Ранее Владимир Зеленский выразил надежду, что впредь Рада будет работать без проволочек.