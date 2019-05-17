В "Нафтогазе" признали способность РФ обойтись без Украины при транзите газа

Даже в случае проблем со строительством новых газопроводов имеющиеся мощности позволят "Газпрому" сохранить поставки газа в Европу на достаточном уровне.

Россия способна обеспечить поставки газа в Европу без участия украинской газотранспортной системы (ГТС), даже если проект "Северный поток — 2" не будет завершён в срок, заявил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

По его словам, если проект газопровода и не будет достроен, то никаких технических препятствий для "Газпрома" продолжать транзит в обход Украины не будет, а возникший дефицит будет компенсирован повышенными поставками.

— Дефицит в поставках газа (в Европу) в такой ситуации примерно 5 млрд кубов. Если мы посмотрим на темпы, которыми сейчас "Газпром" поставляет газ в Европу и создаёт запасы, то они рекордные. Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита дополнительные запасы и создаются, — приводит его слова "Европейская правда".

В то же время для самой Украины, по мнению Коболева, остановка транзита может означать потерю примерно 3% ВВП, "то есть фактически мы можем за год потерять весь рост предыдущего года", отметил он.

Ранее Лайф сообщал, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссия не сможет остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".