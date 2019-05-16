Меркель заявила, что Еврокомиссия не остановит "Северный поток – 2"

Несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, Еврокомиссия едва ли сможет остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

— Новая газовая директива даёт Комиссии ЕС больше возможностей для обжалования. Но это не помешает строительству. Проект практически полностью утверждён, — приводит слова канцлера газета Handelsblatt.

По её словам, "ключевым пунктом" в вопросе строительства является ситуация с Украиной, которая, по мнению Меркель, не должна потерять транзитную роль в доставке голубого топлива в Европу, несмотря на "Северный поток — 2".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца идти в реализации проекта "Северный поток — 2". Его слова стали ответом на законопроект, представленный в Сенате США, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке российских трубопроводов.