Меркель заявила, что Еврокомиссия не остановит "Северный поток – 2"

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Меркель заявила, что Еврокомиссия не остановит "Северный поток – 2"

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Фото: © flickr.com / Photo YourSpace 

Несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, Еврокомиссия едва ли сможет остановить строительство газопровода "Северный поток — 2". Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель.

Новая газовая директива даёт Комиссии ЕС больше возможностей для обжалования. Но это не помешает строительству. Проект практически полностью утверждён, — приводит слова канцлера газета Handelsblatt.

По её словам, "ключевым пунктом" в вопросе строительства является ситуация с Украиной, которая, по мнению Меркель, не должна потерять транзитную роль в доставке голубого топлива в Европу, несмотря на "Северный поток — 2".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия готова до конца идти в реализации проекта "Северный поток — 2". Его слова стали ответом на законопроект, представленный в Сенате США, предусматривающий санкции против компаний, участвующих в прокладке российских трубопроводов.

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