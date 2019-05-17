При столкновении фургона и грузовика на Филиппинах погибло минимум 8 человек

Как минимум восемь человек погибли в результате столкновения фургона и грузовика на филиппинском острове Лейте. Об этом сообщает газета Philippine Daily Inquirer, ссылаясь на источник.

Представитель полиции добавил, что дорожно-транспортное происшествие случилось в 6:14 по местному времени (1:14 мск). Некоторые пострадавшие были доставлены в больницу в критическом состоянии.

Правоохранители объясняют причину аварии затруднениями при обзоре, которые испытывали водители транспортных средств на данном участке.