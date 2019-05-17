В Белоруссии после убийства лейтенанта ищут "Волгу" с российскими номерами

В Белоруссии после похищения и убийства лейтенанта милиции ищут чёрную "Волгу" с российскими госномерами. Как стало известно Лайфу, перед своей пропажей офицер дорожно-патрульной службы ГАИ успел отправить коллегам сообщение: "Срочно. Чёрная "Волга"… Регистрационный знак — русский". После этого он пропал вместе с табельным оружием.

Как уже сообщал Лайф, молодой лейтенант выехал на место аварии в Могилёве. Через некоторое время он перестал выходить на связь, а через пару часов его тело нашли за пределами города.

На поиски убийцы милицейского поднят весь личный состав милиции.