В Киеве завели дело о запрете выезда с Украины Порошенко

В списке фигурантов также значатся спикер Верховной рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман и ещё 177 чиновников.

Окружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет выезда с Украины пока ещё действующему украинскому лидеру Петру Порошенко после проведения президентских и парламентских выборов. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Уточняется, что иск подан к Национальной полиции, Службе безопасности и администрации Государственной пограничной службы. В деле о запрете выезда с Украины значатся также спикер Верховной рады Андрей Парубий, премьер-министр Украины Владимир Гройсман и ещё 177 чиновников.

Кто именно подал иск, не сообщается, но, как ранее писал Лайф, с таким требованием ранее в суд обратился ведущий телеканала "1+1" Александр Дубинский.