Брошенная в поликлинике девочка начала произносить фразы на украинском языке

В соседней палате нашлась девушка с Украины, которая попыталась поговорить с малышкой, и та её полностью поняла.

Девочка, которую мать накануне бросила в поликлинике на улице Бутырской в Москве, начала произносить фразы на украинском языке. Об этом Лайфу сообщили в медицинских кругах столицы.

По словам собеседника редакции, малышка произносит такие слова, как "нема" (что в переводе с украинского означает "нет"). На вопрос, есть ли у неё бабушка, девочка отвечает "неть", причём это слово использует постоянно.

В соседней палате находится девушка с Украины. Она попыталась поговорить с девочкой на родном языке, и та её поняла. Называет ребёнок себя Натя, на уточняющий вопрос, зовут ли её Наташа, кивает головой.

Также она начала спрашивать, где её мама.

Ранее Лайф публиковал кадры, на которых виден путь матери в поликлинику, где она бросает своего ребёнка.