Глава МИД Германии заявил, что Россия останется в ПАСЕ

По его мнению, это важно, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека.

Глава Министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что достигнута договорённость о том, чтобы Россия осталась в составе Парламентской ассамблеи Совета Европы. По его словам, об этом договорились в рамках сессии Комитета министров СЕ.

— Хорошо, что мы достигли договорённости о том, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее Совета Европы — в том числе с тем, чтобы миллионы россиян могли добиваться защиты в Европейском суде по правам человека, — приводит слова Мааса МИД ФРГ.

Он рассказал, что встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях сессии комитета. В том числе они говорили об Украине, Иране.

По поводу первой он отметил, что "нужен конструктивный вклад России", по поводу второго — что Германия хочет сохранить ядерную сделку с Тегераном.

Ранее сегодня в Кремле напомнили, что Россия будет работать в ПАСЕ только на равных с другими странами-участницами.