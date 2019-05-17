Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины

Александр Турчинов написал заявление об отставке с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что причина отставки — прекращение полномочий президента Украины Петра Порошенко. Именно он назначил Турчинова на эту должность.
— Прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в заявлении Турчинова.
Сегодня по той же причине заявил об уходе со своей должности министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Инаугурация Владимира Зеленского назначена на понедельник, 20 мая.
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