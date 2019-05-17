Турчинов подал в отставку с поста секретаря СНБО Украины

Согласно закону он должен это сделать из-за прекращения полномочий президента Петра Порошенко.

Александр Турчинов написал заявление об отставке с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что причина отставки — прекращение полномочий президента Украины Петра Порошенко. Именно он назначил Турчинова на эту должность.

— Прошу рассмотреть в соответствии с законодательством вопрос прекращения моих полномочий как секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, — говорится в заявлении Турчинова.

Сегодня по той же причине заявил об уходе со своей должности министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Инаугурация Владимира Зеленского назначена на понедельник, 20 мая.