СКР возбудил уголовное дело из-за брошенной в московской поликлинике малышки

Столичные следователи возбудили уголовное дело из-за брошенной в московской поликлинике девочки. Кроме того, они объявили в розыск родственников малышки.

— По результатам проведённой проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступлений "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка", — сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

16 мая неизвестная женщина бросила маленькую девочку в детской поликлинике на Бутырской улице в Москве. Малышке около двух лет, она практически не говорит, лишь произносит некоторые слова, в том числе на украинском языке.