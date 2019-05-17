Москвич поджёг руку, чтобы свести татуировку

Место ожога покрылось волдырями, и теперь мужчине может понадобиться пересадка кожи.

39-летний житель Москвы поджёг свою руку, чтобы свести татуировку. Как сообщает газета МК, наколку, которая символизирует добро и зло, он сделал более 20 лет назад, когда воспитывался в детском доме.

Издание отмечает, что в юные годы его осудили по статье "Хулиганство". Сейчас он нигде не работает, так как имеет тяжёлое заболевание — туберкулёму. Удалить татуировку ему предложила его любовница, но он решил сделать это народными способами. Перед майскими праздниками он облил место наколки растворителем и поджёг. Задуманное мужчина осуществить смог, но получил страшные ожоги.

Через некоторое время место ожога покрылось волдырями, и медики его госпитализировали. Врачи рекомендовали сделать пересадку кожи, но, как только мужчине стало лучше, от вмешательства он отказался. Всё время он мазал рану лекарствами, которые прописал врач. Но накануне москвич снова обратился к медикам. Состояние кожи ухудшилось, нужно было снимать воспаление и всё же задумываться о пересадке кожи.

Ранее сообщалось, что на Украине убийца с клыками и чёрными белками глаз зарезал татуировщицу.