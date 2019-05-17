Бросившая девочку в поликлинике женщина может избежать уголовного наказания

Читайте также

Бросившая девочку в поликлинике женщина может избежать уголовного наказания

102

А всё потому, что ребёнок был оставлен в месте, где его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Пока не известная женщина, которая бросила девочку в одной из московских поликлиник, может избежать уголовного наказания. Об этом Лайфу рассказал адвокат кандидат юридических наук Янис Юкша.

Он пояснил, что вообще оставление несовершеннолетнего и беззащитного лица в каких-то условиях может повлечь за собой уголовную ответственность, так как ребёнок не всегда может адекватно воспринимать окружающую действительность и ему может грозить опасность.

В данном случае вряд ли удастся применить факт уголовного преступления к данной женщине, потому что она оставила его в социальном лечебном учреждении и в данном случае опасность как таковая ни жизни, ни здоровью ребёнку не угрожает, — заметил Юкша.

По словам юриста, если неизвестная женщина окажется матерью или родственницей, её могут лишить родительских прав. Он отметил, что своими действиями она показала, что отказывается от ребёнка.

Бывает, что люди передумывают, спускается, как говорится, белый голубь, клюёт в макушку и спрашивает: "Что ж ты делаешь?" В этом случае подобные гражданки прибегают в эти учреждения с криками: "Я не то имела в виду, отдайте ребёнка!" Как правило, органы опеки и попечительства идут на этот шаг. Иногда сначала ограничивают в правах, как вариант, смотря на линию поведения, или просто возвращают ребёнка, — резюмировал кандидат юридических наук.

Напомним, 16 мая неизвестная женщина бросила маленькую девочку в детской поликлинике на Бутырской улице в Москве. Малышке около двух лет, она практически не говорит, лишь произносит некоторые слова, в том числе на украинском языке.

Ребёнок называет себя Натя. Она также интересуется, где её мать. Лайф проследил маршрут горе-родительницы. Сообщалось также, что появились желающие удочерить малышку. Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова допустила, что девочка могла быть украдена.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×