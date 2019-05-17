Бросившая девочку в поликлинике женщина может избежать уголовного наказания

А всё потому, что ребёнок был оставлен в месте, где его жизни и здоровью ничего не угрожало.

Пока не известная женщина, которая бросила девочку в одной из московских поликлиник, может избежать уголовного наказания. Об этом Лайфу рассказал адвокат кандидат юридических наук Янис Юкша.

Он пояснил, что вообще оставление несовершеннолетнего и беззащитного лица в каких-то условиях может повлечь за собой уголовную ответственность, так как ребёнок не всегда может адекватно воспринимать окружающую действительность и ему может грозить опасность.

— В данном случае вряд ли удастся применить факт уголовного преступления к данной женщине, потому что она оставила его в социальном лечебном учреждении и в данном случае опасность как таковая ни жизни, ни здоровью ребёнку не угрожает, — заметил Юкша.

По словам юриста, если неизвестная женщина окажется матерью или родственницей, её могут лишить родительских прав. Он отметил, что своими действиями она показала, что отказывается от ребёнка.

— Бывает, что люди передумывают, спускается, как говорится, белый голубь, клюёт в макушку и спрашивает: "Что ж ты делаешь?" В этом случае подобные гражданки прибегают в эти учреждения с криками: "Я не то имела в виду, отдайте ребёнка!" Как правило, органы опеки и попечительства идут на этот шаг. Иногда сначала ограничивают в правах, как вариант, смотря на линию поведения, или просто возвращают ребёнка, — резюмировал кандидат юридических наук.

Напомним, 16 мая неизвестная женщина бросила маленькую девочку в детской поликлинике на Бутырской улице в Москве. Малышке около двух лет, она практически не говорит, лишь произносит некоторые слова, в том числе на украинском языке.

Ребёнок называет себя Натя. Она также интересуется, где её мать. Лайф проследил маршрут горе-родительницы. Сообщалось также, что появились желающие удочерить малышку. Уполномоченный по правам ребёнка Анна Кузнецова допустила, что девочка могла быть украдена.