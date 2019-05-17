В России отзывают сотни автомобилей Audi

У иномарок могут возникнуть неполадки с главным тормозным цилиндром. За устранение неисправностей с автовладельцев ничего не возьмут.

Официальный представитель изготовителя Audi на российском рынке —компания "Фольксваген Груп Рус" объявила об отзыве 486 автомобилей марки Audi Q5. Об этом сообщил Росстандарт.

Владельцам автомобилей разошлют письма и/или позвонят по телефону. Также автомобилисты могут и сами связаться с ближайшим дилерским центром.

Отзыву подлежат автомобили, которые продавались с 2018 по 2019 год. Машины нужно будет предоставить в ближайший дилерский центр для ремонта. Причём автовладельцы за услугу не заплатят.

На транспортных средствах проверят главный тормозной цилиндр и при необходимости его заменят. Он может не соответствовать спецификациям. Из-за этого со временем у машин могут возникнуть неисправности. В некоторых случаях, если автовладельцы ничего не предпринимали, возможен отказ работы системы.

Накануне Лайф сообщал об отзыве сотен автомобилей Lexus. На машинах должны заменить шины.