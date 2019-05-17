В Саратове полицейский насмерть сбил 14-летнего мальчика

Главк МВД сейчас проверяет все обстоятельства трагедии. Если вина водителя будет доказана, он пойдёт под суд.

В Саратове сотрудник полиции, находясь за рулём автомобиля, насмерть сбил 14-летнего мальчика на пешеходном переходе и врезался в ещё два автомобиля, рассказали в пресс-службе областного МВД РИА "Новости".

— По предварительным данным, 40-летний водитель, управляя автомобилем KIA Ceed, совершил наезд на 14-летнего мальчика, далее совершил столкновение с автомашинами Toyota Corolla и Hyundai Elantra, — рассказали в пресс-службе.

Из-за полученных травм подросток скончался на месте.

— Также установлено, что виновником ДТП является сотрудник органов внутренних дел, — добавили в пресс-службе.

Сейчас Главное управление МВД проводит проверку и выясняет все обстоятельства происшествия. Если вина сотрудника полиции будет доказана, его уволят и он "понесёт иную предусмотренную законом ответственность", отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Иркутске неизвестный насмерть сбил подростка на пешеходном переходе и скрылся с места преступления.