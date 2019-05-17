США и Канада договорились по пошлинам на алюминий

Страны также решили установить согласованный процесс мониторинга торговли металлами.

Власти Канады и США официально заявили, что достигли договорённостей о снятии американских пошлин на поставки стали и алюминия из Канады в течение 48 часов, сообщает Reuters.

— После обстоятельных обсуждений вопроса торговли сталью и алюминием… Соединённые Штаты и Канада пришли к следующему пониманию: исключить не позднее чем через два дня, — сказано в заявлении.

Более того, те тарифы, которые ввела Канада в ответ на действия США, тоже отменяются. Власти двух стран также решили закончить все неразрешённые судебные разбирательства между ними во Всемирной торговой организации (ВТО) по поводу этих пошлин.

Канада и США решили установить согласованный процесс мониторинга торговли металлами между ними и в отношении поставок в третьи страны и увеличения объёма поставок.

Ранее лидеры Канады и США встретились для обсуждения американско-китайских торговых отношений.