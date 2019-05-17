Трамп обвинил Китай в нарушении почти заключённой торговой сделки

По словам главы Соединённых Штатов, он привык к подобному, потому что "сам так делал".

Американский лидер Дональд Трамп в ходе конференции Национальной ассоциации риелторов в Вашингтоне заявил, что США и Китай фактически заключили торговую сделку, но Пекин нарушил её условия.

— У нас фактически была сделка, но они её нарушили. Я к этому привык, сам много раз [так] делал. Они убрали множество пунктов, по которым мы договорились... И я сказал им: "Извините, я на это не могу пойти", — пояснил Трамп.

С 10 мая США снова повысили пошлины в отношении товаров из Китая с 10 до 25% на общую сумму 200 миллиардов долларов. Трамп также поручил начать процесс увеличения пошлин на продукцию из КНР ещё на 300 миллиардов. Свои действия американская сторона объясняет тем, что Пекин отходит от достигнутых ранее договорённостей.