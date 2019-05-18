СМИ опубликовали проект указа Зеленского о досрочном роспуске Рады

Подписать документ планируется в день инаугурации новоизбранного президента, отметили в украинской прессе.

В Сети появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной рады. Соответствующий документ опубликовало интернет-издание STRANA.ua.

Как сообщает издание, окончательное решение о роспуске Рады ещё не приняли. Документ всё ещё предварительный, его текст не утвердили.

— Ещё идут дискуссии, но проект уже есть. Возможно, он ещё будет дорабатываться, — сказал источник из окружения Зеленского.

Однако, по данным СМИ, подписать документ планируется 20 мая 2019 года, в день инаугурации Зеленского.

В документе сообщается, что решение о прекращении полномочий органа связано с тем, что после выхода из коалиции "Батьковщины" и "Самопомощи" в двух фракциях осталось 226 депутатов, это меньше половины конституционного права.

Член штаба Зеленского Руслан Стефанчук в эфире телеканала NewsOne сообщил, что досрочный роспуск Рады будет одним из вариантов действий после инаугурации. Он добавил, что определение дальнейших шагов будет зависеть в том числе и "от сотрудничества с органами государственной власти, которое намечается".

Более того, Стефанчук рассказал о решении Зеленского провести полномасштабный аудит государства, включая полную перепись населения.

Напомним, ранее коалиция Рады заявила о прекращении своего существования после того, как советник Зеленского рассказал о планах распустить парламент.