Эксперт рассказала, как электронный профиль облегчит россиянам жизнь

Электронное удостоверение личности в России позволит быстрее и легче получать услуги различных государственных структур. Об этом рассказала вице-президент по развитию Компании развития общественных связей (КРОС) Ксения Трифонова РИА "Новости".
По словам Трифоновой, переход на электронную систему профилей выглядит как "часть довольно успешно сложившейся картины цифровизации экономики и инфраструктуры в РФ".
— Точно так же считывание более полной и верифицированной информации о гражданине позволит ускорить предоставление ему той или иной услуги от той или иной госструктуры, тем более что многие сведения и так уже оцифрованы и доступны удалённо, — сказала она.
Она добавила, что теперь "меньше придётся бегать с бумажками из инстанции в инстанцию".
Ранее Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации внёс законопроект об электронном удостоверении личности гражданина России. Примечательно, что ещё до разработки проекта глава МВД анонсировал скорое появление цифровых паспортов.
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