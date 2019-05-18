Эксперт рассказала, как электронный профиль облегчит россиянам жизнь

Так, например, люди будут меньше ходить со множеством бумаг от одной инстанции к другой.

Электронное удостоверение личности в России позволит быстрее и легче получать услуги различных государственных структур. Об этом рассказала вице-президент по развитию Компании развития общественных связей (КРОС) Ксения Трифонова РИА "Новости".

По словам Трифоновой, переход на электронную систему профилей выглядит как "часть довольно успешно сложившейся картины цифровизации экономики и инфраструктуры в РФ".

— Точно так же считывание более полной и верифицированной информации о гражданине позволит ускорить предоставление ему той или иной услуги от той или иной госструктуры, тем более что многие сведения и так уже оцифрованы и доступны удалённо, — сказала она.

Она добавила, что теперь "меньше придётся бегать с бумажками из инстанции в инстанцию".

Ранее Совет по развитию цифровой экономики при Совете Федерации внёс законопроект об электронном удостоверении личности гражданина России. Примечательно, что ещё до разработки проекта глава МВД анонсировал скорое появление цифровых паспортов.