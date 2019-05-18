Оппозиция Украины разработала собственный законопроект о языке

Как считают депутаты, ранее принятый закон Петра Порошенко нарушает права иноязычных граждан Незалежной.

Депутаты Верховной рады, представляющие партию "Оппозиционная платформа — За жизнь", потребовали признать незаконным нормативный акт о статусе украинского языка и подготовили свой законопроект "О порядке применения языков на Украине". Об этом сообщили в пресс-службе партии.

— Обращение будет подано в Конституционный суд Украины, как только данный закон вступит в силу, — приводит слова пресс-службы Федеральное агентство новостей.

Принятый парламентом и подписанный лидером страны Петром Порошенко закон о государственном языке предусматривает, что органы власти, учебные заведения, больницы и сферы обслуживания будут использовать только украинский язык в своей деятельности. По мнению членов партии, такой закон нарушает права иноязычных граждан Украины.

Депутаты оппозиционной партии зарегистрировали собственный законопроект "О порядке применения языков на Украине". Он предлагает сделать украинский единственным языком Вооружённых сил, проводить на нём заседания парламента, однако при этом оставить возможность выступающим говорить на другом языке.

Представители оппозиции также настаивают, чтобы все СМИ сами выбирали язык, на котором будет распространяться информация.

Напомним, действующий президент страны Пётр Порошенко недавно подписал закон об исключительности украинского языка. Нормативный акт предусматривает его использование практически во всех сферах жизни. По мнению Порошенко, такой документ объединит нацию.