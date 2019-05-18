Глава Минтранса рассказал о ходе строительства дороги "Таврида" в Крыму

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что готовность трассы "Таврида", строящейся в Крыму от Керчи до Севастополя, составляет более 60 процентов.

— Общая готовность объекта составляет более 60 процентов, — сказал глава Минтранса РФ во время осмотра самой большой развязки на трассе под Симферополем.

По планам строителей, 19 мая будет открыто движение на самой крупной транспортной развязке на трассе "Таврида" — Трудовое — Урожайное. После запуска транспортные средства, следующие в Симферополь и из Симферополя, будут следовать напрямую через развязку.

Напомним, федеральную трассу "Таврида" строят в семь этапов. Движение по 190-километровой первой очереди дороги, соединяющей Керчь и Симферополь, было открыто 31 декабря 2018 года. Четырёхполосная трасса, общая протяжённость которой составит 250,7 километра, соединит Керчь с Симферополем и Севастополем. Вторую очередь — четыре полосы от Керчи до Севастополя — планируется открыть к концу 2020 года.