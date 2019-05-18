СМИ назвали Бориса Джонсона главным претендентом на пост премьера Великобритании

Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон является главным претендентом на пост главы кабмина Королевства. Такие данные приводятся в опросе The Times, проведённом среди членов правящей в Великобритании Консервативной партии.
В пользу Джонсона высказались 39% респондентов. Следом расположился бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб, третью строчку поделили министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув и министр внутренних дел Великобритании Саджид Джавид.
Ранее Лайф писал, что Тереза Мэй пообещала тори-евроскептикам уйти в отставку летом 2019 года. При этом, по данным The Times, Мэй не покинет пост до осени текущего года. Впрочем, о готовности её заменить уже высказывался Борис Джонсон.
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