Вице-канцлер Австрии ушёл в отставку после скандального видео

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Вице-канцлер Австрии ушёл в отставку после скандального видео

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Хайнц-Кристиан Штрахе. Фото: © Twitter/StZ_NEWS

Вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе ушёл в отставку после опубликования скандального видео с участием гражданки РФ, которая якобы пообещала ему помощь на выборах в 2017 году в обмен на содействие в получении госконтрактов.

Прошу прощения за всех, кого дискредитировал своими действиями, — цитирует Bloomberg слова Штрахе, сказанные после встречи с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Как сообщал Лайф, в распоряжение общественности попало видео, подтверждающее сотрудничество Штрахе с россиянкой, которая якобы пообещала политику помощь на выборах в 2017 году. По данным СМИ, в обмен на содействие гражданка РФ попросила передать ей часть госзаказов в области строительства.

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