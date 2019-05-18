Глава МИД Ирана: Тегеран не хочет войны

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна не хочет войны, и выразил уверенность, что вооружённого противостояния с Соединёнными Штатами не предвидится.

— Мы уверены, что войны не будет, поскольку мы не хотим войны, и ни у кого нет мыслей или иллюзии, что они могут противостоять Ирану в регионе, — цитирует главу внешнеполитического ведомства IRNA.

По данным Reuters, 16 мая президент США Дональд Трамп заявил исполняющему обязанности министра обороны США Патрику Шанахану, что не хочет вооружённого конфликта с Ираном.

Как писал Лайф, ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон готовит необходимые дипломатические и военные ресурсы для ответа в случае возможных враждебных действий Ирана. В свою очередь иранские военные заявили, что Тегеран нанесёт Вашингтону "удар в голову", если США предпримут какие-либо конкретные силовые действия в отношении их страны.