В Саратове возбудили уголовное дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

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В Саратове возбудили уголовное дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

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Фото: © VK/saratov_24

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле насмерть сбил 14-летнего мальчика.

Как уточнили в областном СУ СК РФ, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Лайф сообщал, что 40-летний сотрудник полиции нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил наезд на шедшего по обочине подростка. После этого его машина столкнулась с автомобилями Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Мальчик скончался от полученных травм.

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