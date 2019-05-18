В Саратове возбудили уголовное дело на полицейского, сбившего насмерть подростка

В Саратове следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудника полиции, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле насмерть сбил 14-летнего мальчика.
Как уточнили в областном СУ СК РФ, подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Ранее Лайф сообщал, что 40-летний сотрудник полиции нарушил правила дорожного движения, в результате чего совершил наезд на шедшего по обочине подростка. После этого его машина столкнулась с автомобилями Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Мальчик скончался от полученных травм.
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