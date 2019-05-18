СМИ сообщили о возможной переброске войск США в Персидский залив

По предварительным данным, ряд арабских стран дал разрешение на увеличение американского воинского контингента в регионе для противостояния Ирану.

Саудовская Аравия и ещё несколько стран Персидского залива разрешили США разместить свои войска на их территории, а корабли — в водах залива, чтобы предостеречь Иран от любых враждебных действий. Об этом сообщает газета Asharq Al-Awsat.

— США получили согласие на это (размещение войск. — Прим. Лайфа) от стран залива, исходя из двусторонних соглашений между США и арабскими странами Персидского залива для защиты от любых возможных враждебных действий Ирана, чтобы предостеречь Иран от любой попытки военной эскалации и нападения на страны залива или интересы США в регионе, но не для участия в войне с ним, — отметили в издании.

Также, по данным газеты, несколько арабских стран обсуждают возможность созыва встречи в ограниченном составе в рамках саммита исламских государств в Мекке.

Как уточняется, на закрытой встрече планируют уделить внимание текущей обстановке в регионе.

Ранее сообщалось, что два ракетных эсминца ВМС США вошли в Персидский залив.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что его страна не хочет войны, и выразил уверенность, что вооружённого противостояния с Соединёнными Штатами не предвидится. По данным Reuters, такую же точку зрения озвучил и глава Белого дома Дональд Трамп.